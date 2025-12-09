Sostegno da Fondazione Arena per la candidatura di Valeggio a Capitale della Cultura 2028

Un team del Comune di Valeggio sul Mincio ha partecipato a iniziative della Fondazione Arena di Verona, rafforzando la collaborazione in vista della candidatura del paese a Capitale italiana della Cultura 2028. L'obiettivo è valorizzare il patrimonio culturale e promuovere il territorio a livello nazionale.

Una delegazione del Comune di Valeggio sul Mincio, in questi giorni, ha preso parte ad alcune attività della Fondazione Arena di Verona, nell'ambito della collaborazione avviata per la candidatura del paese a Capitale italiana della Cultura 2028. Erano presenti il consigliere comunale Fabrizio.

