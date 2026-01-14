Nasce il Teatro Sebeto | un nuovo spazio per arte e cultura Il 24 gennaio il taglio del nastro
Il Teatro Sebeto apre ufficialmente i battenti ad Aversa il 24 gennaio, offrendo un nuovo spazio dedicato all’arte e alla cultura. Ideato da Luigi Lombardi, fondatore della Lombardi Creative Studios Srl, il teatro si propone come un punto di incontro aperto alla comunità, promuovendo il dialogo e l’incontro tra diverse forme di espressione culturale. Un’ulteriore iniziativa volta a valorizzare il panorama culturale della città.
La città di Aversa accoglie una nuova realtà culturale: il Teatro Sebeto, progetto ideato da Luigi Lombardi, fondatore della Lombardi Creative Studios Srl, pensato come spazio aperto per l’arte, la cultura e il dialogo tra le persone.Il teatro nasce con l’obiettivo di ospitare musica, teatro. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: De Toni taglia il nastro al nuovo spazio Enel: nasce lo sportello a Udine
Leggi anche: Taglio del nastro per il nuovo presidio sanitario cittadino a Polverigi
Il nuovo teatro italiano? Nasce dalla letteratura contemporanea e dalla provincia - Gli esperimenti di teatro sociale prendono il via da libri di successo degli ultimi anni ... repubblica.it
Roma, all’Argot Studio nasce Cinema Vivo: alta formazione tra teatro e cinema Argot Studio facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.