Napoli spezzate e portate via le braccia alla statua del Pescatorello della Riviera di Chiaia

A Napoli, sulla Riviera di Chiaia, sono state vandalizzate la statua del Pescatorello, con le braccia spezzate e portate via. Si tratta di un atto che ha lasciato sgomenti residenti e passanti, poiché rappresenta un nuovo episodio di danneggiamenti alle opere d’arte pubbliche in città. La statua si trova in un’area molto frequentata e l’episodio è stato immediatamente segnalato alle forze dell’ordine.

Braccia spezzate alla statua del Pescatorello e portate via. Vandalismo choc alla Riviera di Chiaia, ennesimo gesto contro le opere d'arte in città. A farne le spese è la celebre scultura in bronzo di Giovanni De Martino, posta in una fontana monumentale davanti a Villa Pignatelli. Un'opera datata 1920, simbolo della vita quotidiana napoletana. "Il Pescatorello", o Pescatore di granchi, raffigura un bambino accovacciato su uno scoglio, mentre sta pescando. È una figura assai caratteristica, molto nota a quanti passeggiano abitualmente per la Riviera di Chiaia. Ad accorgersi del danno è stato Guido Giannini, presidente delle Officine Grafiche Giannini, portando a spasso il proprio cane assieme a una conoscente.