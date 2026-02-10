Maltempo a Napoli si allaga la Riviera di Chiaia|VIDEO

Il maltempo ha colpito duramente Napoli, con la Riviera di Chiaia che si è trasformata in un vero e proprio fiume. Le piogge torrenziali hanno allagato la strada, che era stata appena rifatta sul lato del tram. Un video pubblicato dal deputato Francesco Emilio Borrelli mostra chiaramente la situazione, con l’acqua alta che invade la carreggiata e rende difficile il passaggio. La zona, già nota per i problemi di allagamenti, si trova di nuovo nel caos, lasciando residenti e passanti a fare i conti con il disagio

La Riviera di Chiaia ha pagato gli effetti delle piogge torrenziali che stanno invadendo Napoli. La strada rifatta da poco sul lato del tram sembra un fiume navigabile come documentato nel video pubblicato dal deputato Francesco Emilio Borrelli sulle sue pagine social.Si registrano problematiche.

