Napoli si dona al via la nuova campagna del Cardarelli per sensibilizzare la città

È partita la nuova campagna del Cardarelli per promuovere la donazione di sangue nella città di Napoli. Il cantante e compositore Gigi Finizio è stato scelto come primo testimonial della iniziativa. La campagna si svolge sui social media e mira a sensibilizzare i cittadini sull’importanza di contribuire con donazioni di sangue.

Tempo di lettura: 2 minuti Il cantante e compositore Gigi Finizio è il primo testimonial della nuova campagna di sensibilizzazione social dell'ospedale Cardarelli sull'importanza di donare sangue all'ospedale. Si chiama "Napoli si dona – senza sangue non si cura" ed è un appello alla città affinché diventi parte attiva di un progetto di impegno civile stabile e duraturo, in cui periodicamente, in maniera continuativa e non più saltuaria, i napoletani si rechino al Cardarelli a donare per consentire alle tante emergenze di poter essere affrontate in serenità, agli interventi chirurgici programmati di poter essere effettuati senza ritardi, ai tanti pazienti che necessitano di trasfusioni, anche più volte al mese, di poter vivere con tranquillità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - "Napoli si dona", al via la nuova campagna del Cardarelli per sensibilizzare la città