La dirigenza del Napoli sta valutando l'acquisto di Marco Palestra in vista del mercato estivo. Il club azzurro cerca giocatori capaci di rinforzare la squadra, considerando anche le difficoltà riscontrate a causa del blocco del mercato di gennaio e di vari infortuni. La trattativa è ancora in fase preliminare e non ci sono ancora conferme ufficiali.

In vista del mercato estivo, la dirigenza del club azzurro si sta già muovendo alla ricerca di profili in grado di rafforzare la rosa, anche alla luce delle difficoltà emerse dopo il blocco del mercato di gennaio e i numerosi infortuni. Nella lista dei nomi che potrebbero piacere ad Antonio Conte è sbucato anche quello di Marco Palestra, laterale di proprietà dell’Atalanta, attualmente in prestito al Cagliari. Oggi Sportmediaset ha confermato l’interesse da parte del club di De Laurentiis: “A fine stagione Palestra lascerà la Sardegna per fare ritorno all’Atalanta, squadra detentrice del suo cartellino. La situazione attuale fa pensare che, la prossima estate, Palestra possa rivelarsi l’ennesima super plusvalenza del club bergamasco. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Napoli, occhi su Marco Palestra: possibile colpo in prospettiva

