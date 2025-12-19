Calciomercato Inter all-in su Marco Palestra? La situazione
Il calciomercato dell’Inter si infiamma con l’ipotesi di un colpo in attacco: Marco Palestra. Sebbene non sia ancora la prima scelta, le voci di mercato lo avvicinano sempre di più ai nerazzurri. La decisione definitiva dipenderà anche dal futuro di Denzel Dumfries, che sembra sempre più vicino a lasciare Milano. Un’operazione che potrebbe cambiare gli equilibri della rosa interista.
Non è il prescelto, ma poco ci manca. Molto dipenderà dal futuro di Denzel Dumfries: indiscrezioni all’orecchio, l’esterno olandese sembra sempre più lontano da Milano. Allora il calciomercato dell’ Inter dovrà muoversi per sostituire in maniera credibile il titolare indiscusso dell’ultimo lustra sulla corsia di destra: sfogliati tutti gli altri petali, rimarrebbe L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
MERCATO INTER: E’ Fatta! ? Oaktree Piazza il Colpo! Trattativa per Palestra Avviata! ?
Davide Frattesi può lasciare l’Inter già nella sessione invernale di calciomercato. Il centrocampista italiano non sta, infatti, trovando spazio nell’Inter di Chivu e i suoi agenti si stanno muovendo in vista di gennaio. Tra i club interessati al giocatore c’è l - facebook.com facebook
Calciomercato #Inter Due idee per i nerazzurri x.com
