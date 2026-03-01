Napoli l’esperienza di Lorenzo Lucca in Inghilterra è già finita | tornerà a giugno

Lorenzo Lucca ha concluso la sua esperienza in Inghilterra e a fine stagione tornerà al Napoli. L’attaccante ha trascorso diverse settimane nel campionato inglese, ma il suo trasferimento si conclude con il ritorno previsto a giugno. La sua avventura nel Regno Unito si ferma quindi e si prepara a riabbracciare la squadra italiana.

Il destino di Lorenzo Lucca sembra ormai segnato: a fine stagione l’attaccante rientrerà al Napoli, mettendo fine alla sua esperienza inglese. Una decisione che nell’ambiente circolava già da tempo e che nelle ultime ore ha trovato un’ulteriore conferma. Il club partenopeo riaccoglierà dunque il centravanti classe 2000, chiamato a rilanciarsi dopo mesi non semplici. A fare chiarezza è stato Nicolò Schira, intervenuto con un messaggio pubblicato su X: secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, il Nottingham Forest non ritiene soddisfacente il rendimento del giocatore e non attiverà la clausola di riscatto da 35 milioni di euro. Una scelta che chiude di fatto ogni possibilità di permanenza in Premier League e spalanca le porte al ritorno in azzurro già dal prossimo giugno. 🔗 Leggi su Dailynews24.it Leggi anche: Lucca Napoli, è già finita? Il Benfica in pressing per gennaio: Conte ha un sogno per sostituirlo Anche Lucca lascia Napoli per partire alla volta dell'InghilterraDopo Noa Lang, anche Lorenzo Lucca nella tarda serata di giovedì è arrivato a Capodichino per volare alla volta dell'Inghilterra. Lorenzo Lucca - Welcome to Nottingham Forest | 2026 Contenuti e approfondimenti su Lorenzo Lucca. Temi più discussi: Lucca è un problema anche lontano da Napoli: avvio complicato al Nottingham Forest, i tifosi lo hanno già bocciato; Lucca delude anche al Nottingham Forest, tifosi inglesi spazientiti: il retroscena; LORENZO LUCCA - L'ex attaccante azzurro sulla gogna, pure, in Premier, il Nottinghan nutre forti perplessità su di lui; Revealed: How much will Napoli receive if Forest sign Lucca permanently. Napoli, idea per il vice Hojlund: cuesta la metà di LuccaNapoli valuta un nuovo vice Hojlund per il futuro. Un profilo da area di rigore costa meno di Lucca e può cambiare le gerarchie offensive della prossima stagione. napolicalciolive.com Flop Lucca, il Nottingham Forest non lo convoca: tribuna contro il BrightonTra difficoltà di ambientamento e rendimento altalenante, il futuro di Lucca al Nottingham Forest appare tutt’altro che definito. tuttonapoli.net Rendimento deludente di Lorenzo Lucca anche al Nottingham Forest. L'attaccante sembra non essere destinato a rimanere in Inghilterra. Dunque, è molto probabile che tornerà al Napoli a fine stagione - facebook.com facebook