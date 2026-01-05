Lucca Napoli è già finita? Il Benfica in pressing per gennaio | Conte ha un sogno per sostituirlo

Il futuro di Lorenzo Lucca nel Napoli resta incerto, mentre il Benfica si fa avanti per il mercato di gennaio. Antonio Conte, tecnico con aspirazioni ben definite, avrebbe un nome preferito per sostituire l’attaccante. La situazione si evolve, e le decisioni potrebbero influenzare gli equilibri della squadra. Ecco le ultime novità sulla possibile cessione di Lucca e le strategie del tecnico.

