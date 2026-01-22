Anche Lucca lascia Napoli per partire alla volta dell' Inghilterra

Anche Lorenzo Lucca si prepara a lasciare Napoli, seguendo le orme di Noa Lang. Nella tarda serata di giovedì, l’attaccante del Napoli è stato visto all’aeroporto di Capodichino, in attesa di partire per l’Inghilterra. La sua scelta rappresenta un passo importante nel mercato dei trasferimenti e segna un cambiamento nella rosa della squadra partenopea.

Dopo Noa Lang, anche Lorenzo Lucca nella tarda serata di giovedì è arrivato a Capodichino per volare alla volta dell'Inghilterra. Ad attenderlo c'è il Nottingham Forest, dove si trasferisce con la formula del prestito con diritto di riscatto. Visualizza questo post su Instagram.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: Calcio Napoli, scenario a sorpresa: Neres, Lang e Lucca potrebbero partire a gennaio

Mercato Napoli, tramontano due piste per Lucca: può ancora partire? Le ultimeIl mercato Napoli sta valutando diverse opzioni per il futuro di Lorenzo Lucca.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Napoli, Conte vuole rinforzi. Il piano per finanziare il mercato: Lang e Lucca con le valigie; Le notizie di calciomercato del 19 gennaio 2026: la Juve su Kessie, Lang e Lucca restano in uscita al Napoli; Calciomercato live: Juve, missione per En-Nesyri. Toro su Jappert. Napoli, Lucca va al Forest; Napoli, il mercato si sblocca: Lang e Lucca via in prestito, dove giocheranno.

Lucca al Nottingham Forest, è fatta: la formula e le cifre dell'operazione e quanto guadagna il NapoliLorenzo Lucca si prepara a lasciare il Napoli e la Serie A e a diventare un nuovo giocatore del Nottingham Forest: dopo Lang, saluta anche l'ex centravanti dell'Udinese. msn.com

Anche Lucca via dal Napoli dopo Lang, così si sblocca il mercato di Conte: tutti i nomi caldiI partenopei vicini alla cessione in prestito dei due calciatori: ora De Laurentiis si concentrerà sulle entrate ... tuttosport.com

Sky - #Lucca lascia il #Napoli dopo solo sei mesi: l'attaccante va al #NottinghamForest, cifre e formula dell'affare x.com

Dopo settimane di voci tra Pisa, Bologna, Siviglia e Arabia, Lorenzo Lucca ha scelto la Premier League. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’attaccante lascia il Napoli direzione Inghilterra: • Prestito oneroso da 1-2 milioni di euro • Diritto di riscatt - facebook.com facebook