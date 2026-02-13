Romelu Lukaku torna a Napoli e vive un momento difficile. Durante la partita contro il Como, il giocatore sbaglia un rigore importante, scatenando le contestazioni dei tifosi. La sua prestazione deludente alimenta le critiche e mette sotto i riflettori le sue difficoltà in questa fase della stagione. È un episodio che evidenzia come anche i grandi atleti possano trovarsi a dover affrontare momenti di crisi sotto la pressione del pubblico.

Napoli, 13 febbraio 2026 - Provarci, sbagliare ed essere biasimato: è un po' il triste destino di chi nella vita agisce e di chi nel calcio, quasi a mo' di metafora, si incarica dell'onere più temuto, la battuta dei calci di rigore. Non tutti gli errori hanno però lo stesso peso: parlando del Napoli e della stretta attualità che parla dell'eliminazione nei quarti di finale di Coppa Italia avvenuta per mano del Como proprio passando dalla lotteria dei penalty, quello di Stanislav Lobotka non ha avuto lo stesso impatto del rigore fallito da Romelu Lukaku, ancora una volta diventato un po' il capro espiatorio della situazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli, l'amaro ritorno di Lukaku: il rigore sbagliato con il Como e le contestazioni

Approfondimenti su napoli amaro

La partita tra Napoli e Juventus si è conclusa con una vittoria dei bianconeri per 3-0, con gol di David, Yildiz e Kostic.

Il ritorno di Romelu Lukaku al Napoli segna una svolta significativa nella stagione partenopea.

Ultime notizie su napoli amaro

Argomenti discussi: Calcio a 5, ritorno in campo amaro per lo Sporting Sala Consilina: il Napoli cala la manita nel derby; Serie A: Napoli eroico a Marassi, pari amaro per la Fiorentina; Rigore al Napoli nel recupero, De Rossi si arrende: Lascia l'amaro in bocca e fa disamorare. Non so che sport sto allenando; Boccone amaro | A Napoli non c’è più Sustanza.

Napoli, dal Cagliari al Genoa fino al Como: in stagione gioie e dolori dal dischettoGli azzurri salutano la Coppa Italia traditi dalla lotteria dei rigori, ma prima di ieri sera dagli undici metri erano arrivate anche buone notizie: a Marassi, pochi giorni fa, Hojlund aveva deciso i ... msn.com

Napoli-Chelsea 2-3, il commento dei tifosi: «Vergara è un campione. Pensiamo al ritorno in Champions»Un finale amaro. Finisce con l'eliminazione nel girone la Champions League del Napoli. Decisiva la sconfitta per 2-3 al Maradona contro il Chelsea. Una prestazione comunque importante da parte degli ... ilmattino.it

NOTTINGHAM FOREST: DEBUTTO AMARO PER LORENZO LUCCA Serata da dimenticare per Lorenzo Lucca. L'attaccante di proprietà del Napoli, attualmente in prestito in Premier League, ha vissuto la sua prima gara da titolare con la maglia del Notting - facebook.com facebook

CALCIO A 5, SALA CONSILINA AFFONDA SOTTO I COLPI DEL NAPOLI Amaro ritorno in campo per lo Sporting Sala Consilina che, alla ripresa del campionato, si schianta sotto i colpi del... x.com