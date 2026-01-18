La favola di David dal rigore sbagliato ai gol della rivincita ha distratto dalla cruda realtà | non è all’altezza

La storia di David, dal rigore sbagliato ai gol della rinascita, ha spesso catturato l’attenzione dei tifosi. Tuttavia, questa narrazione rischia di distogliere l’attenzione dalla realtà: la Juventus, nonostante il predominio nel possesso palla, ha perso 1-0 a Cagliari, evidenziando le difficoltà attuali della squadra. Un quadro che invita a riflettere sui limiti e le sfide di un club in cerca di stabilità.

La Juventus ha perso 1-0 a Cagliari col 78% di possesso palla. È tornata l’emergenza attaccanti. La Juventus fa molta difficoltà a segnare. Ieri a secco sia David che Openda. Scrive Tuttosport col direttore Vaciago: Avere il 78,1% di possesso palla, un conteggio dei tiri che recita 21 a 3, quello dei corner 18 a 1 e tutto senza riuscire a fare gol indica un problema nel concretizzare. Un problema che non possono sempre risolvere Yildiz (ieri sfortunato con quel palo) o gli estemporanei (McKennie, Kelly, Conceiçao, Kalulu, Bremer. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La favola di David (dal rigore sbagliato ai gol della rivincita) ha distratto dalla cruda realtà: non è all’altezza Leggi anche: Dal no del Milan ai gol in Serie A: la favola di Moreo, l’attaccante partito dalla D Leggi anche: L’arbitro Collu ha sbagliato l’annuncio sul rigore di David: perché la sua interpretazione è errata La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. David e il rigore sbagliato in Juve-Lecce: il 'cucchiaio' non riesce, Falcone para. VIDEO - Rigore per la Juventus e a presentarsi dal dischetto non è Kenan Yildiz ma Jonathan David: il canadese, che non segna in Serie A dalla prima giornata (2- sport.sky.it

Juve-Lecce, David sbaglia il rigore. Condò: "Non si può tirare così" - Lecce: un errore decisivo per la frenata dei bianconeri, fermati allo Stadium dai pugliesi sull'1- sport.sky.it

Adani stronca David dopo il rigore sbagliato: “Scegliere prima gli uomini dei calciatori, con valori e pa**e” - Daniele Adani ha stroncato Jonathan David per il 'cucchiaio' sbagliato contro il Lecce che non ha permesso alla Juventus di vincere la partita e consolidare ... fanpage.it

