napoli come cambia conte con alisson giovane e il rientro dei big

Il Napoli si prepara a cambiare volto in campo. Con l’arrivo di Alisson e il ritorno dei giocatori più esperti, il tecnico si sta riorganizzando per adattare la squadra alle nuove esigenze. Dopo il mercato invernale e gli ultimi aggiornamenti sugli infortuni, la squadra si appresta a vivere una fase di trasformazione tattica, con l’obiettivo di rendere più efficace il gioco e tornare a vincere.

METAMORFOSI TATTICA. Il Napoli si appresta a vivere una nuova evoluzione tattica dopo la chiusura del mercato invernale e gli aggiornamenti dall’infermeria. Con l’infortunio di Di Lorenzo (meno grave del previsto, niente crociato) e le cessioni di Lang e Lucca, Antonio Conte integra i nuovi acquisti Alisson Santos e Giovane in un sistema che oscilla tra il 3-4-2-1 e il 3-5-2. La vera novità è l’esplosione di Antonio Vergara, che da soluzione d’emergenza è diventato una risorsa preziosa. Fondamentali i tempi di recupero dei big: Anguissa punta al rientro a metà febbraio, De Bruyne a marzo, mentre Neres tornerà in primavera. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

Dopo la vittoria in campionato e la Supercoppa italiana, il Napoli si concentra sulla gestione degli infortuni e sul futuro.

Il tecnico del Calcio Napoli, Antonio Conte, si prepara alla sfida di Udine valutando alcuni cambiamenti nell’assetto tattico.

