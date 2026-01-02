Le ultime notizie su Alex Meret indicano un miglioramento nel suo recupero. Per il Napoli di Antonio Conte, questo rappresenta un passo importante in vista delle prossime partite. La data del suo ritorno in campo si fa più vicina, offrendo al team una soluzione importante tra le altre strategie di affrontare le sfide in corso. Restano da monitorare gli sviluppi, ma le aspettative sono positive per il portiere.

Buone notizie per il Napoli di Antonio Conte in vista dei prossimi impegni. Gli ultimi aggiornamenti parlano di un rientro in campo sempre più vicino per Alex Meret, attualmente fermo per infortunio. Il portiere del club partenopeo è tornato ad allenarsi in gruppo e dovrebbe tornare a disposizione molto presto. Conte ritrova Meret: le ultime sulle condizioni del portiere del Napoli. Dai campi di allenamento arrivano aggiornamenti molto positivi per il Napoli. Stando a quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno infatti, Alex Meret è sempre più vicino al rientro a pieno regime. Il portiere azzurro è infatti tornato a lavorare in gruppo e ben presto potrà fare ritorno anche tra i convocati di mister Antonio Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Novità Meret, per Conte ora cambia tutto! Spunta la data del rientro in campo

Conte. "Preoccupato per Meret? No, per Milinkovic-Savic dopo che ha preso il colpo in testa" - Il portiere azzurro Alex Meret ha dato forfait per il match contro la Fiorentina a causa di un affaticamento muscolare, ad aggiornare sulle sue condizioni è stato Antonio Conte in conferenza stampa: ... tuttomercatoweb.com

Novità sul ritorno di #Meret: ecco quando può tornare in campo il portiere degli scudetti del #Napoli x.com

La chiave tattica della Supercoppa. A Il Calcio Parlato, mister Leonardo Semplici analizza la finale di Supercoppa italiana in programma stasera a Riad tra Napoli e Bologna: le scelte di Antonio Conte e Vincenzo Italiano, le possibili novità di formazione - facebook.com facebook