Sal Da Vinci ha vinto la 76ª edizione del Festival di Sanremo. L'artista è tornato sul palco dell'Ariston dopo 17 anni, presentando il brano

Milano, 1 mar. (askanews) - Sal Da Vinci ha trionfato alla 76 edizione del Festival di Sanremo, tornando sul palco dell'Ariston a 17 anni dalla sua ultima partecipazione con "Per sempre sì," brano che inaugura una nuova fase del suo percorso artistico. "Io ho avuto il piacere di salire sul palco del Festival di Sanremo nel 2009 e fu un'emozione grande perché è un sogno che inseguivo da molti anni, c'erano quasi 13 tentativi andati a male. Il 2009 addirittura è stato per me un festival rocambolesco perché io fui eliminato e poi ripescato e addirittura fui spinto sul podio e quindi è un ricordo molto tenero. Poi ho atteso altri 17 anni che giustamente in questi 17 anni sono accadute molte cose, tra teatro, dischi e quant'altro, bellissime soddisfazioni, ma questa invece è stata una notizia miracolosa, non me l'aspettavo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sanremo, Sal Da Vinci trionfa al Festival: ho atteso 17 anni per tornare, non me lo aspettavo

Sal Da Vinci torna a Sanremo: 17 anni dopo, la storia dietro “PerSal Da Vinci torna sul palco dell'Ariston dopo 17 anni, portando con sé una carriera lunga e una storia personale intensa.

Sanremo 2026, l’ultimo Festival di Carlo Conti lo sostengono i giovani e Sal Da VinciI giovani artisti salvano la prima serata di Sanremo 2026: meno canzoni forti, ma freschezza e energia grazie alle nuove voci scelte da Conti.

Sanremo 2026: Sal Da Vinci arriva al Quirinale per fare visita al presidente Matterella

Aggiornamenti e notizie su Sal Da Vinci.

Temi più discussi: Festival di Sanremo 2026 - Sal Da Vinci e Michele Zarrillo - Cinque giorni - Video; Sal Da Vinci a Sanremo 2026: La promessa eterna di Per sempre sì; Per sempre sì di Sal Da Vinci, il significato del testo a Sanremo 2026; Sanremo in delirio, Sal Da Vinci canta tra i fan 'Per sempre sì' - Video.

Sanremo 2026, la finale in diretta. Trionfa Sal da Vinci, secondo Sayf, terza Ditonellapiaga. La classifica finaleTutto quello che è successo nella finale di Sanremo 2026 di 28 febbraio: esibizioni, co-conduttori, ospiti della serata e tutti gli aggiornamenti su vincitore e classifica finale. libero.it

Sanremo 2026, le pagelle della finale: Sal Da Vinci fa venire giù l'Ariston (10), Nino Frassica fuoriclasse (8), Sayf e Samuray Jay mammoni (6)Nella quinta serata del Festival di Sanremo la differenza la fa Nino Frassica. Fedez e Masini vincitori morali, Sal Da Vinci fa venire giù l'Ariston: le pagelle ... libero.it

”Per sempre sì" L'inno all'amore di Sal Da Vinci conquista il Festival. #Sanremo2026 facebook

SAL DA VINCI VINCE IL FESTIVAL DI #SANREMO2026 x.com