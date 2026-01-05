Pronostico Napoli-Verona | a Conte riesce tutto

Il match tra Napoli e Verona, valido per la diciannovesima giornata di Serie A, si disputerà mercoledì alle 18:30. In questa occasione si analizzano le statistiche, le formazioni probabili e le eventuali strategie di entrambe le squadre, offrendo una panoramica completa sulla partita. Di seguito, troverai tutte le informazioni utili, dal pronostico alla copertura in diretta tv e streaming.

Napoli-Verona è una partita della diciannovesima giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Contro la Lazio all'Olimpico non c'è mai stata partita. Un Napoli devastante, sempre in controllo. E il due a zero finale forse va un po' stretto agli azzurri. Un momento d'oro per i campioni d'Italia, che non vogliono in nessun modo mollare la presa e che si vogliono presentare nel migliore dei modi all'appuntamento di domenica prossima a San Siro contro l'Inter.

