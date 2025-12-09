Leao dagli esami arrivano buone notizie | non ci sono lesioni

Dopo il guaio all'adduttore che lo ha fatto uscire di scena a Torino, il portoghese "ha già iniziato le terapie necessarie per risolvere il quadro infiammatorio". L'obiettivo è rimetterlo in sesto in tempo per la sfida col Napoli in Supercoppa del 18. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Leao, dagli esami arrivano buone notizie: non ci sono lesioni

Leao Milan, è arrivato l’esito degli esami odierni! Arrivano buone notizie per Allegri? Tutti gli aggiornamenti

Leao ha lasciato lo stadio zoppicando. Alla Supercoppa mancano 9 giorni. L'unica speranza è che dagli esami non emerga alcuna lesione muscolare. Se invece dovesse esserci lesione - a prescindere dall'entità - sarebbe praticamente impossibile vederlo in Vai su X

#Milan, oggi esami per #Leao dopo l’#infortunio: le sensazioni per la Supercoppa Italiana - facebook.com Vai su Facebook

Leao, dagli esami arrivano buone notizie: non ci sono lesioni - Dopo il guaio all'adduttore che lo ha fatto uscire di scena a Torino, il portoghese "ha già iniziato le terapie necessarie per risolvere il quadro infiammatorio". Scrive msn.com