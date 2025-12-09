Leao dagli esami arrivano buone notizie | non ci sono lesioni

Gazzetta.it | 9 dic 2025

Dopo il guaio all'adduttore che lo ha fatto uscire di scena a Torino, il portoghese "ha già iniziato le terapie necessarie per risolvere il quadro infiammatorio". L'obiettivo è rimetterlo in sesto in tempo per la sfida col Napoli in Supercoppa del 18. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

