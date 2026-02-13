Pnrr task force in Prefettura per accelerare i progetti in vista della scadenza

LECCE – Il capo della task force incaricata di accelerare i progetti Pnrr si è presentato questa mattina in Prefettura, dove ha incontrato i funzionari per fare il punto sui lavori da completare prima della scadenza prevista, concentrandosi in particolare sulla rapida approvazione dei bandi e sulla sollecitazione delle procedure burocratiche.

Si è tenuto l’11 febbraio un vertice tra funzionari di Lecce e governance nazionale. Al centro del dibattito il monitoraggio su ReGiS e il supporto tecnico ai Comuni per rispettare i termini europei LECCE – Il tempo stringe per la messa a terra dei progetti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con la scadenza fissata per quest’anno e, quindi, ormai all’orizzonte, la Prefettura di Lecce ha ospitato, nella mattinata dell’11 febbraio, una riunione di coordinamento strategica per fare il punto sullo stato di avanzamento delle opere nel territorio salentino. L’obiettivo è rafforzare la sinergia istituzionale per superare gli ostacoli burocratici e operativi che frenano la chiusura dei cantieri.🔗 Leggi su Lecceprima.it

