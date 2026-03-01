Napoli al Clubino la mostra Signum di Pietro Mingione

Napoli. Prosegue la rassegna culturale "Penne e pennelli" al Clubino di Napoli, in via Luca Giordano 73, il salotto artistico presieduto da Piera Salerno. Martedì 3 marzo apre la mostra di Pietro Mingione, dal titolo "Signum", curata dal critico d'arte Pasquale Lettieri, docente all'Accademia di Belle Arti di Napoli. La presentazione al pubblico è prevista per martedì 10 marzo alle ore 17.00. La mostra propone una selezione di dieci opere in cui Mingione esplora il segno non solo come atto creativo, ma anche come filosofia. I lavori presentano un laboratorio materico, in cui la gestualità e la materia diventano strumenti per esprimere l'intensità delle rappresentazioni artistiche.