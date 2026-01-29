moltitudine mostra personale di pietro maresca

Martedì 3 febbraio, al Spazio Culturale SC3 di Milano, si apre la mostra personale di Pietro Maresca. L’artista presenta una serie di opere che esplorano il concetto di moltitudine, in una esposizione curata da Elena Vukosavljevic. L’inaugurazione è prevista per le 18, e l’evento si propone di attirare appassionati e curiosi, pronti a scoprire il suo mondo artistico.

MoltitudineEsposizione personale delle opere di Pietro MarescaSpazio Culturale SC3 Milano, via Scutari 3 a MilanoA cura di Elena VukosavljevicInaugurazione martedì 3 febbraio 2026, dalle ore 18.00In mostra fino all'8 febbraio 2025Catalogo disponibile in mostraIngresso liberoCosa succede quando.

