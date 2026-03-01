Calcio in lutto addio Rino Marchesi | fu il primo allenatore di Maradona a Napoli

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Rino Marchesi, ex calciatore e allenatore che si è spento a 88 anni. Marchesi è stato il primo tecnico a guidare Maradona a Napoli, lasciando un segno importante nella storia del club. La sua carriera ha attraversato diverse fasi, tra cui ruoli da allenatore e giocatore, e ora si unisce alla lista di figure che hanno scritto pagine significative del calcio italiano.

Tempo di lettura: 2 minuti Lutto nel calcio, addio a Rino Marchesi. L’ex calciatore e allenatore aveva 88 anni. Fu il primo allenatore di Maradona al Napoli. Era la stagione 84-85, il fuoriclasse argentino giungeva dal Barcellona, al culmine di un’estenuante trattativa. Il tecnico lo accolse nel ritiro di Castel del Piano. L’immagine serafica, l’eterno sigaro tra le mani. Marchesi era nato a San Giuliano milanese nel 1937, ma fiorentino di adozione. Ha allenato il Napoli in due riprese. Dapprima dal 1980 al 1982, per due stagioni positive. Nell’80-81 gli azzurri sfiorarono lo scudetto. Era una stagione particolare, segnata dal terremoto in Campania, L’entusiasmante rincorsa con Juventus e Roma fu interrotta dal ko interno col Perugia, squadra già retrocessa, davanti ad un San Paolo gremito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

