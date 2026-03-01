Addio a Rino Marchesi il primo allenatore di Maradona al Napoli

È scomparso a 88 anni Rino Marchesi, ex calciatore e allenatore italiano. Nato in Lombardia, ha giocato con Atalanta, Fiorentina e Lazio prima di dedicarsi alla panchina. È noto per essere stato il primo allenatore di Maradona al Napoli. La sua carriera nel calcio si è sviluppata su diversi fronti, lasciando un segno nel panorama sportivo italiano.

Si è spento a 88 anni, l'ex calciatore e allenatore Rino Marchesi. Nato in Lombardia, militò come calciatore nell'Atalanta, nella Fiorentina e nella Lazio. Allenò dal 1980 il Napoli, facendo in tempo ad essere il primo mister di Maradona nel Napoli. Successivamente passò alla Juventus e poi al. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: È morto Rino Marchesi, aveva 88 anni: da allenatore guidò il primo Napoli di Maradona ma anche Inter e Juve

Morto Rino Marchesi: allenò per primo Maradona a Napoli e anche PlatiniLutto per il mondo del calcio: è morto a 88 anni (ne avrebbe compiuti 89 a giugno) Rino Marchesi, ex calciatore e allenatore, nato a San Giuliano...

Tutti gli aggiornamenti su Rino Marchesi.

Argomenti discussi: Il primo allenatore in Italia di Maradona, l'ultimo di Platini: addio a Rino Marchesi, il signore della panchina.

Addio a Rino Marchesi, fu il primo allenatore di Maradona in ItaliaE' morto all'età di 88 anni, l'ex calciatore ed allenatore Rino Marchesi. Nato a San Giuliano milanese, ma fiorentino di adozione, Marchesi mosse i primi passi nel Lodi, poi a 18 anni l'approdo ... ilroma.net

Addio a Rino Marchesi: allenò Inter e Juventus, fu il primo tecnico di MaradonaIl calcio italiano piange Rino Marchesi, ex calciatore e allenatore, che se n’è andato a 88 anni. Da tecnico ha vissuto una grande carriera su piazze importanti come Napoli, Inter e Juventus ed è stat ... ilbianconero.com