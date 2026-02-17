Buon compleanno MU Casa Museo Murolo festeggia il primo anno d’apertura con 2mila visitatori

Casa Museo Murolo ha aperto un anno fa e da allora ha accolto 2.000 visitatori. La mattina di oggi è dedicata ai festeggiamenti per il primo anniversario, con una partecipazione che dimostra l’interesse del pubblico. Tra le iniziative previste, ci sono visite guidate e attività per i visitatori, che hanno portato molti cittadini nel cuore del patrimonio culturale locale.

A Casa Museo Murolo una mattinata speciale per festeggiare il primo anno di apertura che ha registrato già 2 mila visitatori. È trascorso un anno dall'apertura di Casa Museo Murolo, che ha registrato già 2 mila visitatori, e domenica 22 febbraio si rende omaggio al primo anniversario con una mattinata speciale. Il programma prevede, dalle ore 10, una visita guidata straordinaria, diversa dal consueto percorso, che accompagna i visitatori nella casa e nella memoria artistica di Ernesto e Roberto Murolo con un taglio narrativo inedito, costruito per celebrare la nascita del museo e il suo primo anno di vita.