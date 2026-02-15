Musica emergente episodio 6 Haram! | La nostra musica ha il sapore del kren VIDEO

Gli Haram! sono protagonisti della sesta puntata di “Musica emergente” perché hanno deciso di usare il termine arabo che significa “proibito” per descrivere il loro stile musicale. La band, formata da Riccardo Roschetti, Maximiliano Cappellina e Alessandro Papes, ha spiegato che il loro sound richiama il sapore del kren, un ingrediente tipico della cucina balcanica, portando un tocco originale alle loro canzoni. Durante l’intervista, hanno mostrato alcune immagini del loro processo creativo, tra cui le prove in studio e le ispirazioni culturali che influenzano la loro musica.

Band composta da Riccardo Roschetti, Maximiliano Cappellina e Alessandro Papes, che suonano un genere tra post-punk, grunge e stoner I protagonisti della sesta puntata di “Musica emergente” sono gli Haram! (in arabo significa “proibito, sacro, inviolabile”), band composta da Riccardo Roschetti, Maximiliano Cappellina e Alessandro Papes. Definiscono la propria musica “post-kren”, ovvero un genere che sfugge alle classificazioni e che ha il sapore della radice piccante, combinando insieme post-punk, grunge e stoner. Il trio ha debuttato nel 2017 con l'omonimo disco e lo scorso anno ha pubblicato “Male adriatico”.🔗 Leggi su Triesteprima.it Musica emergente (episodio 4), Asia del Prete: "Canto amori e dolori della vita" (VIDEO) Asia del Prete, giovane artista del 2005, si fa strada nel mondo della musica con il suo stile pop. Musica emergente (episodio 1): Kalpa, la voce introspettiva di una generazione (VIDEO) Nel primo episodio della serie “Musica emergente”, si presenta Kalpa, progetto musicale di Angelo Mallardo, nato a Trieste nel 2001. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. PUNTO DI LANCIO, nuova puntata, nuovo viaggio emotivo “Due canzoni d’amore, due visioni di fare musica Non è una vetrina. È un banco di prova. Punto di Lancio torna su Radio Lombardia: musica emergente, sì. Ma soprattutto scelte, identità, vision facebook