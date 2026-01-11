Musica emergente episodio 1 | Kalpa la voce introspettiva di una generazione VIDEO

Nel primo episodio della serie “Musica emergente”, si presenta Kalpa, progetto musicale di Angelo Mallardo, nato a Trieste nel 2001. Attraverso la sua voce, emerge un punto di vista autentico di una generazione. Il video approfondisce il percorso artistico e le influenze di questo giovane talento, offrendo uno sguardo sobrio e diretto sulla sua musica e sulla sua personalità.

Il primo episodio della serie “Musica emergente” è dedicato a Kalpa, nome d’arte di Angelo Mallardo nato a Trieste nel 2001. La sua musica è un insieme di generi diversi, che si potrebbe definire “indietronica” (un mix di melodie alternative lo-fi, ambient, chitarre anni ’90 e synth nostalgici). 🔗 Leggi su Triesteprima.it

