Musica da strada svolta per la città

La musica da strada sta vivendo una svolta nella città, con nuove normative e regolamenti che ne disciplinano la presenza e le modalità di esibizione. Negli ultimi mesi, sono stati emanati provvedimenti che definiscono aree e orari consentiti per i performer ambulanti, mentre alcune associazioni di categoria hanno avviato tavoli di confronto con le autorità locali per regolamentare questa forma di espressione musicale.

La musica da strada può essere una risorsa, non solo un possibile abbellimento musicale della città. Creare un luogo dove potersi esprimere può essere anche il palcoscenico per giovani e meno giovani, pensiamo all'esempio più eclatante degli ultimi anni, i Maneskin: può essere il modo anche per far gestire i momenti non di lavoro tradizionale agli stessi artisti, ma anche essere una possibile rivitalizzazione di zone magari a rischio di degrado, senza andare poi molto lontano dal centro storico. "Sarebbe una svolta epocale per la città – dice Giacomo Paradiso di Rock Factory – da vent'anni lavoro per sviluppare la musica live a Siena e la mancanza di spazi adeguati è uno dei nodi centrali del problema.