Alberto Previati, 32 anni, è un geologo e si occupa di idrogeologia. È tra i 32 ricercatori che hanno conquistato il premio Giovani Talenti dell’università Bicocca. Qual è stato il suo percorso? "Dopo la laurea in Geologia, ho intrapreso un dottorato e si è delineato via via il percorso di ricerca sul tema della modellazione idrogeologica, con applicazioni energetiche. Da cinque anni me ne occupo e, visto anche l’interesse degli enti locali, sono nati accordi di collaborazione tra l’università e, in particolare, il Comune e la Città metropolitana di Milano. Abbiamo anche un progetto di ricerca europeo Interreg: assieme ad altre città europee stiamo mettendo a fattor comune strumenti e problematiche per affrontare insieme questo aspetto". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Ilgiorno.it - L'idrogeologia in città: "Svolta energetica: falde da monitorare"

