Capodanno musica per l’ultimo dell’anno | chi salirà sul palco per lo spettacolo di Rai e Mediaset

Per il Capodanno, Rai e Mediaset si preparano a proporre un grande spettacolo musicale in prima serata, con artisti e ospiti che accompagneranno il countdown verso il nuovo anno. Entrambe le emittenti si contendono l’attenzione del pubblico con programmi ricchi di musica e intrattenimento, confermando la loro presenza nelle celebrazioni di fine anno. Un’occasione per seguire un evento condiviso, tra musica e momenti di svago, in attesa dell’arrivo del 2024.

Rai e Mediaset non fermano la gara di ascolti neanche l'ultimo dell'anno e si preparano per il grande spettacolo in onda in prima serata. Ormai è una sorta di tradizione la prima serata Rai e Mediaset per la fine dell'anno. I concerti che ci tengono compagnia fino allo scoccare della mezzanotte, nei quali gli artisti si alternano cantando i loro brani più famosi. Ovviamente la gara di ascolti non concede pause, quindi gli occhi saranno puntati su quale show risulterà vincitore.

