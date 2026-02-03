Infortunio Anguissa da Sky la nuova indicazione | Il rientro avverrà dopo questo preciso evento

Zambo Anguissa dovrebbe tornare in campo solo dopo un evento specifico, stando a quanto rivela Sky. Il centrocampista del Napoli, fermo ormai da mesi a causa di un infortunio, non ha ancora una data precisa per il rientro. La società attende con attenzione questo momento, senza voler affrettare i tempi. La speranza è di rivederlo presto in allenamento e in partita.

Giungono importanti novità sul rientro dall’infortunio di Zambo Anguissa, che da mesi è lontano dai campi. Un infortunio alla schiena ha rallentato il suo percorso di recupero, che procede ancora a rilento. Da Sky Sport arrivano, però, notizie più chiare sul momento in cui sarà possibile rivedere il centrocampista camerunense in campo. Anguissa, la schiena crea ancora problemi: quando potrà rientrare. Stando a quanto riferito da Sky Sport, la situazione è in fase di miglioramento e circola un maggior ottimismo. Il rientro completo di Anguissa, avverrà in un momento ben preciso: quando il calciatore non sentirà più alcun dolore alla schiena per 5 allenamenti consecutivi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

