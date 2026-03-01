Musei al Mann Onore a Iside

Il 2 marzo 2026 al Museo Archeologico Nazionale di Napoli si terrà l’evento “Onore a Iside”, organizzato dall’Associazione ISIDIS ROUTE e dall’Istituto. La manifestazione coinvolgerà visitatori e studiosi, con esposizioni e attività dedicate alla dea Iside. L’iniziativa mira a valorizzare il patrimonio archeologico e culturale legato alla figura mitologica, proponendo un approfondimento sulla sua storia e rappresentazione.

Leggi anche: 1 marzo, musei gratis in tutta la Toscana Leggi anche: Musei, quello dedicato alla Pietra di Padula entra nel circuito Campania Artecard