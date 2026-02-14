Arezzo | muore 55enne nell’incendio del suo appartamento Soccorse tre persone disabili

Un incendio scoppiato in via Sirio ad Arezzo ha causato la morte di un uomo di 55 anni. Le fiamme hanno anche impegnato i vigili del fuoco a soccorrere tre persone disabili rimaste intrappolate. I soccorsi sono intervenuti rapidamente, ma purtroppo non hanno potuto salvare l’uomo rimasto all’interno dell’appartamento.

AREZZO – Un uomo di 55 anni è stato trovato morto all’interno del suo appartamento dopo un incendio divampato in via Sirio ad Arezzo. E’ accaduto oggi, 14 febbraio 2026, intorno alle 12.30. I vigili del Fuoco nell’appartamento situato al terzo piano di uno stabile residenziale. Le due squadre hanno estinto le fiamme che avevano completamente avvolto l’abitazione. Durante le operazioni di soccorso, tre persone con difficoltà motorie, residenti negli appartamenti adiacenti, sono state tratte in salvo e affidate al personale sanitario presente sul posto. Sul posto sono intervenuti anche Polizia di Stato, Carabinieri e i sanitari del 118. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Un incendio in un appartamento di Arezzo ha causato la morte di un uomo di 55 anni.

