Moviola Bologna Brann | rosso diretto a Sorensen e un rigore negato Gli episodi dubbi del match diretto dall’arbitro Bastien

Durante la partita tra Bologna e Brann, si sono verificati alcuni episodi controversi: un rosso diretto mostrato a Sorensen e un calcio di rigore non concesso. L’arbitro Bastien ha preso decisioni che hanno acceso discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori, lasciando aperti alcuni dubbi sulla gestione della partita. Entrambe le fasi sono al centro di attenzione e analisi.

Calciomercato Roma, non solo Celik: che intreccio con la Juve! I due club pronti a darsi battaglia per un obiettivo comune Julian Alvarez verso l’addio all’Atletico Madrid? I numeri del momento di crisi, mentre impazzano le voci sulla prossima estate Ausilio blinda Chivu e annuncia: «Avanti con lui, è stato la nostra prima scelta! Ecco la verità su Fabregas». Poi svela il retroscena su Lautaro Onana, rebus futuro: l’ex Inter ha le idee chiare ma.C’è un ostacolo sul suo sogno in vista della prossima estate! Calciomercato Roma, non solo Celik: che intreccio con la Juve! I due club pronti a darsi battaglia per un obiettivo comune Sassuolo,... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Moviola Bologna Brann: rosso diretto a Sorensen e un rigore negato. Gli episodi dubbi del match diretto dall’arbitro Bastien Episodi controversi Bologna-Brann: espulsione e rigore negato nell'arbitraggio di BastienLa sfida di ritorno dei playoff di Europa League 2025/26 tra Bologna e Brann ha offerto una moviola ricca di episodi decisivi e di tensione. Moviola Milan Como: gol annullato ai lariani, rosso per Allegri, Nico Paz ammonito da diffidato e salterà la Juve. Gli episodi dubbi del match diretto da MarianiRashford infiamma l’asse Barcellona-Manchester United: i blaugrana vogliono riscattarlo ma…Spuntano due ostacoli nell’affare! Coutinho, notizia... Temi più discussi: Brann-Bologna, moviola: che paura per Castro, si è temuto il peggio: mancano un rosso e un rigore; Cor Sport-La moviola: Obrenovic senza errori; Dove vedere Brann-Bologna in tv e streaming Europa League 2025/2026, orario, probabili formazioni e arbitro; Dove vedere Bologna-Brann in tv e streaming playoff Europa League 2025/2026, orario, probabili formazioni e arbitro. Moviola Bologna Brann: gli episodi dubbi del match diretto dall’arbitro Bastien, valido per il ritorno dei playoff di Europa League 2025/26Moviola Bologna Brann: gli episodi dubbi del match diretto dall’arbitro Bastien, valido per il ritorno dei playoff di Europa League 2025/26 La delicata sfida europea tra Bologna e Brann, terminata con ... calcionews24.com Iscriviti gratis alla newsletter di Repubblica BolognaI norvegesi in 10 dalla fine del primo tempo per l’espulsione di Sorensen non si arrendono e lottano, ma nella ripresa è il portoghese a mettere la firma ... bologna.repubblica.it La moviola di CalcioUdinese a Bologna-Udinese 1-0 Marcenaro salvato dal VAR, ma sbaglia comunque tanto Mancano due gialli e l'espulsione di Miranda facebook Bologna-Udinese 1-0, la MOVIOLA del Corriere dello Sport x.com