LIVE MotoGP GP Thailandia 2026 in DIRETTA | che trionfo di Bezzecchi! Marquez buca Bagnaia non pervenuto

Durante il Gran Premio di Thailandia 2026, Bezzecchi ha vinto la gara, mentre Marquez ha avuto problemi tecnici e ha dovuto abbandonare. Bagnaia non ha concluso la corsa, e la classifica del mondiale si aggiorna in tempo reale. La gara si è svolta in diretta, con i piloti che hanno dato spettacolo sulla pista asiatica.

9.49 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 9.48 Bagnaia come nel 2025, forse peggio: non ci aspettavamo francamente nulla di diverso. Sarà una stagione lunga, interminabile, di grandi patimenti. Poi dal 2027 la possibile redenzione in Aprilia. Adesso bisognerà stringere i denti e sopportare. 9.47 Marquez ha bucato la gomma posteriore quando era in quarta posizione. Non stava di certo brillando. Non ha mai avuto il passo di Bezzecchi e in avvio ha subìto sorpassi a ripetizione da parte di Fernandez, Martin e Acosta. Per la Ducati suona un campanello d'allarme: nessuna nelle prime cinque.