MotoGp Acosta vince la sprint in Thailandia penalizzato Marquez out Bezzecchi

In Thailandia, sulla pista di Buriram, si è corsa la sprint race di MotoGp con Acosta che ha conquistato la vittoria. Durante la gara, Marquez è stato penalizzato e Bezzchi si è dovuto ritirare a causa di un infortunio. La corsa ha visto numerosi sorpassi e cadute, creando un grande fermento tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

La nuova stagione della MotoGp inizia subito con il botto: la sprint race sul tracciato thailandese di Buriram ha offerto tanto spettacolo, sorpassi, cadute e le inevitabili polemiche. A portare a casa la prima vittoria il pilota della Ktm Pedro Acosta, che è stato però agevolato da una decisione della direzione gara che ha punito un contatto con il campione del mondo Marc Marquez, costringendo il ducatista a cedere la prima posizione all'ultima curva. La casa di Borgo Panigale ha protestato contro la penalizzazione, definendo il contatto un "incidente di gara". Delusione, invece, per l'Aprilia: Marco Bezzecchi partiva dalla pole position e stava lottando con Marquez per la testa della gara quando ha perso il controllo della sua moto, finendo a terra.