motogp raul fernandez svetta nel warm up a buriram bene di giannantonio i big controllano

Nel warm-up del GP di Thailandia, Raul Fernandez si impone con il miglior tempo sul circuito di Buriram, mentre Di Giannantonio conclude in buona posizione. I piloti di punta si preparano per la gara, mantenendo sotto controllo le loro prestazioni. La sessione si svolge sulla pista del Chang International Circuit, aprendo ufficialmente il primo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP.

Il primo atto del Mondiale 2026 di MotoGP entra nel vivo sul tracciato del Chang International Circuit di Buriram, teatro del GP di Thailandia. Il warm-up mattutino, dieci minuti secchi prima del via previsto alle 09:00 italiane (15:00 locali), ha fornito segnali interessanti soprattutto in chiave gestione gomme. Con l’asfalto destinato ad aumentare sensibilmente di temperatura nelle ore più calde, tutti i piloti hanno optato per la gomma media al posteriore. Una scelta condivisa che lascia intuire come quella mescola rappresenti la soluzione più equilibrata sulla distanza di gara. Il riferimento cronometrico porta la firma di Raul Fernandez. Lo spagnolo del Trackhouse Racing MotoGP Team ha fermato il tempo sull’ 1’29”645, precedendo di 0”117 Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team) e di 0”167 Marc Marquez, in sella alla Ducati ufficiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

