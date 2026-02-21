LIVE MotoGP Test Buriram 2026 in DIRETTA | Marc Marquez precede Bagnaia e Bezzecchi sale Di Giannantonio

Marc Marquez ha dominato il test di Buriram, migliorando i tempi e mettendo pressione sugli avversari. Pecco Bagnaia e Marco Bezzetti si sono attestati subito dietro di lui, mentre Andrea Di Giannantonio ha fatto un passo avanti salendo tra i primi. La giornata di prove si è svolta con condizioni meteorologiche variabili, rendendo difficile mantenere la concentrazione. Alle 05.42, Taku Ogura ha migliorato il suo tempo, salendo al sesto posto.

05.42 Ogura migliora e sale al sesto posto a 524 millesimi da Acosta. Il giapponese si rilancia ma si ferma a pochi centesimi dal suo crono precedente. 05.39 Con un T4 da record Pedro Acosta centra il nuovo record e vola al comando in 1:29.952 con 199 millesimi su Marc Marquez e 320 su Pecco Bagnaia. 05.36 Di Giannantonio prosegue, fa segnare il nuovo record nel T1. Perde 4 decimi nel T2 ma migliora il suo tempo e scende a 1:30.343 a 192 millesimi dalla vetta. 05.33 Acosta migliora e scende a 1:30.370 mettendosi in terza posizione a 219 millesimi da Marquez.

LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: Marc Marquez sale al comando davanti a Bagnaia e BezzecchiMarc Marquez ha conquistato la testa dei test a Buriram, portando avanti un ritmo rapido e convincente.

LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Alex Marquez sale in vetta davanti a Di Giannantonio, Bagnaia e BezzecchiAlex Marquez conquista la prima posizione nei test di Sepang 2026, superando Di Giannantonio e Bagnaia.

