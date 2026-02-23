MotoGp Acosta sicuro | Ducati e Aprilia sono un passo avanti

Acosta dichiara che Ducati e Aprilia sono più veloci dopo i test di Buriram, confermando quanto già visto a fine 2025. La ragione si trova nelle nuove innovazioni tecniche adottate da entrambe le case, che migliorano la velocità e la stabilità delle moto. Durante le prove, le due marche hanno registrato tempi più bassi rispetto alle altre, attirando l’attenzione degli appassionati. La prossima gara si avvicina e la sfida si fa più interessante.

Roma, 23 febbraio 2026 – I test di Buriram hanno confermato già quanto emerso nel finale di stagione 2025: Ducati e Aprilia sono le moto più veloci. Le due case italiane, dunque, partono con i favori del pronostico, ovviamente con la rossa di Marc Marquez un gradino avanti rispetto alla nera di Marco Bezzecchi, se non altro perché lo spagnolo è il campione in carica e ha dominato il mondiale scorso, lasciando spazio agli altri solo dopo l’infortunio autunnale. Anche da casa KTM, probabilmente la terza forza in corsa, sono consapevoli dell’attuale gerarchia, e forse non è un caso che Pedro Acosta stia per traslocare in Ducati dal 2027 al posto di Pecco Bagnaia, ormai promesso sposo ad Aprilia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

