MotoGp Acosta sicuro | Ducati e Aprilia sono un passo avanti

Acosta dichiara che Ducati e Aprilia sono più veloci dopo i test di Buriram, confermando quanto già visto a fine 2025. La ragione si trova nelle nuove innovazioni tecniche adottate da entrambe le case, che migliorano la velocità e la stabilità delle moto. Durante le prove, le due marche hanno registrato tempi più bassi rispetto alle altre, attirando l’attenzione degli appassionati. La prossima gara si avvicina e la sfida si fa più interessante.

Roma, 23 febbraio 2026 – I test di Buriram hanno confermato già quanto emerso nel finale di stagione 2025: Ducati e Aprilia sono le moto più veloci. Le due case italiane, dunque, partono con i favori del pronostico, ovviamente con la rossa di Marc Marquez un gradino avanti rispetto alla nera di Marco Bezzecchi, se non altro perché lo spagnolo è il campione in carica e ha dominato il mondiale scorso, lasciando spazio agli altri solo dopo l’infortunio autunnale. Anche da casa KTM, probabilmente la terza forza in corsa, sono consapevoli dell’attuale gerarchia, e forse non è un caso che Pedro Acosta stia per traslocare in Ducati dal 2027 al posto di Pecco Bagnaia, ormai promesso sposo ad Aprilia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il grande valzer della MotoGP: da Bagnaia in Aprilia ad Acosta in Ducati. Ecco i trasferimentiL’annuncio del passaggio di Bagnaia ad Aprilia e di Acosta in Ducati ha scatenato un grande movimento tra i team di MotoGP.

Acosta: "KTM promettente, ma Ducati e Aprilia fanno paura!Le prove pre-stagionali hanno mostrato che Acosta ritiene KTM promettente, ma considera Ducati e Aprilia molto competitive.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: MotoGP | Acosta: KTM promettente, ma Ducati e Aprilia fanno paura!; Il grande valzer della MotoGP: da Bagnaia in Aprilia ad Acosta in Ducati. Ecco i trasferimenti; Acosta: Ducati e Aprilia superiori. In Thailandia obiettivo top-5; MotoGP, Acosta: Spaventose le simulazioni di Aprilia e Ducati, ma saremo della partita.

MotoGP | Acosta: KTM promettente, ma Ducati e Aprilia fanno paura!Pur riconoscendo i miglioramenti fatti con la squadra austriaca sulla RC16, lo spagnolo riconosce l'enorme crescita degli avversari, notando in particolare la Casa di Noale in grande spolvero. L'aspet ... it.motorsport.com

MotoGP, Acosta: Spaventose le simulazioni di Aprilia e Ducati, ma saremo della partitaMotoGP: Siamo migliorati rispetto al 2025. La KTM è più semplice da guidare e mi riesce tutto più facilmente. In che direzione sta andando lo sviluppo? Non mi interessa, ma siamo più veloci ... gpone.com

Misterhelmet Magazine. . Sconvolgimenti nel mercato MotoGP: Quartararo con Honda, Martin con Yamaha Acosta con Ducati, Marquez resta. E la partnership Ducati-Red Bull #misterhelmet #MotoGP #MercatoPiloti #Ducati #Marquez #Acosta #KTM - facebook.com facebook

KTM prima degli altri nei Test MotoGP di Buriram: Pedro Acosta elogia i progressi della RC16 nella rincorsa ad Aprilia e Ducati. @corsedimoto x.com