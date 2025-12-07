Formula 1 oggi il Gp di Abu Dhabi decide il Mondiale Orario griglia di partenza e dove vederlo

Webmagazine24.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Cala il sipario sulla Formula 1. Oggi, domenica 7 dicembre, si corre ad Abu Dhabi l'ultimo Gran Premio della stagione (visibile in diretta tv e streaming), che assegnerà il Mondiale piloti. A contenderselo ci sono Lando Norris, leader della classifica con 408 punti, Max Verstappen, a quota 396 e Oscar Piastri a 392. . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

