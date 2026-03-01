MotoGp | Marquez ritiro per foratura | Gomma esplosa sul cordolo

Durante il Gran Premio di Thailandia, Marc Marquez ha dovuto abbandonare la gara a causa di una foratura che ha causato l'esplosione della gomma sul cordolo. La sua moto ha perso pressione, costringendolo a fermarsi e lasciare la corsa. L'incidente ha interrotto la sua partecipazione, impedendogli di completare l'evento.

Roma, 1 mar. (askanews) – Gara sfortunata per Marc Marquez nel Gran Premio di Thailandia. Sul tracciato del Chang International Circuit, il campione del mondo in carica è costretto al ritiro al 22° dei 26 giri mentre occupa la quarta posizione, a causa di una foratura alla gomma posteriore della sua Ducati Desmosedici GP26.

MotoGP, Marc Marquez: “La gomma è esplosa sul cordolo. Oggi abbiamo sofferto, ma ero da podio”Dopo l’epilogo beffardo della Sprint, in cui era stato sanzionato dovendo cedere all’ultima curva la prima posizione a Pedro Acosta per una manovra...

Marquez: "La gomma posteriore è esplosa sul cordolo, risultato zero puntiNel weekend di apertura della stagione MotoGP in Thailandia, Marc Marquez ha puntato a una gestione lunga della gara per risparmiare energie e...

Incidente Marquez-Bezzecchi al GP d'Indonesia: Marc aggiorna sulle sue condizioni | MotoGP

Marc Marquez sul ritiro per foratura: Gomma esplosa sul cordoloGara sfortunata per Marc Marquez nel Gran Premio di Thailandia. Sul tracciato del Chang International Circuit, il campione del mondo in carica ... sportmediaset.mediaset.it

MotoGP | GP Thailandia, Marquez: Sono stato fortunato a non volare viaRitiro per Marc Marquez nel Gran Premio della Thailandia, prima gara della MotoGP 2026 disputata al Chang International Circuit di Buriram. Dopo il secondo posto nella Sprint Race del sabato, il nove ... motograndprix.motorionline.com

Non era mai accaduto che Aprilia piazzasse tutti i suoi quattro piloti in top 5. Per Marco Bezzecchi è la terza vittoria consecutiva in MotoGP, un risultato mai raggiunto da nessun pilota Aprilia nella storia. Inoltre, negli ultimi tre Gran Premi ha sempre condotto la - facebook.com facebook

Alla prima gara MotoGP il riminese Marco Bezzecchi vola con Aprilia Racing: quattro moto tra i primi cinque e Marc Márquez fuori per foratura. Bagnaia resta in affanno. Derby italiano riaperto - @uzapelloni x.com