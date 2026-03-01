MotoGP Marc Marquez | La gomma è esplosa sul cordolo Oggi abbiamo sofferto ma ero da podio

Durante la gara di MotoGP, Marc Marquez ha dichiarato che la gomma è esplosa sul cordolo, causando problemi durante la corsa. Nonostante le difficoltà, ha affermato di essere stato competitivo e di aver creduto di poter arrivare tra i primi tre. La sua performance è stata influenzata dall’incidente, ma ha comunque mantenuto un atteggiamento positivo e determinato fino alla fine.

Dopo l’epilogo beffardo della Sprint, in cui era stato sanzionato dovendo cedere all’ultima curva la prima posizione a Pedro Acosta per una manovra di sorpasso ritenuta illegale dallo Stewards Panel, Marc Marquez esce a mani vuote dal Gran Premio di Thailandia che ha aperto ufficialmente il Mondiale MotoGP 2026. La stella spagnola della Ducati non ha terminato la gara domenicale sulla pista di Buriram, fermandosi a pochi giri dalla bandiera a scacchi in seguito alla foratura della gomma posteriore (con il cerchione danneggiato) mentre stava lottando per un posto sul podio. “Secondo me la gomma è esplosa sul cordolo. Mi è partito il posteriore in curva, ma secondo me era normale, ero entrato forte. 🔗 Leggi su Oasport.it

