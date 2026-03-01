Schiacciante vittoria di Marco Bezzecchi nel GP di Thailandia! Ducati a picco | foratura per Marquez Bagnaia inerme

Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio di Thailandia 2026, che ha aperto la nuova stagione del Mondiale MotoGP. Durante la corsa, Marquez ha subito una foratura, mentre Bagnaia si è trovato in difficoltà e non è riuscito a reagire. Bezzecchi ha conquistato la vittoria dopo aver superato le difficoltà precedenti, lasciando dietro di sé gli avversari.

Marco Bezzecchi si mette alle spalle la delusione per la caduta della Sprint e vince in scioltezza il Gran Premio di Thailandia 2026, evento inaugurale della nuova stagione per il Mondiale MotoGP. Il romagnolo dell’Aprilia ha confermato la schiacciante superiorità evidenziata sulla pista di Buriram tra i test ed i giorni scorsi, dominando da un capo all’altro la gara odierna in sella alla RS-GP. Per il 27enne italiano si tratta della terza affermazione consecutiva (dopo gli ultimi due GP del 2025 a Portimao e Valencia) e del settimo successo in top class, che diventano tredici nel Motomondiale considerando anche Moto2 e Moto3. Distacchi... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Schiacciante vittoria di Marco Bezzecchi nel GP di Thailandia! Ducati a picco: foratura per Marquez, Bagnaia inerme Marco Bezzecchi in pole nel GP di Thailandia: battuto Marquez! Bagnaia subito eliminatoDoveva essere pole position e così è stato per Marco Bezzecchi a Buriram, in Thailandia. Marco Bezzecchi impressiona nella FP1 del GP di Thailandia, Bagnaia in scia a Marc MarquezMarco Bezzecchi (Aprilia), come si era visto nei test dei giorni scorsi, è in ottima forma sulla pista thailandese e ha chiuso la prima sessione di... Altri aggiornamenti su Marco Bezzecchi Discussioni sull' argomento È tornato Wondermatt! Discesa capolavoro di Marco Odermatt a Garmisch, rivivi la vittoria del leader della generale; Odermatt, una discesa capolavoro a Garmisch, il video della vittoria del leader della generale; 2^ Giornata Ritorno Girone A e Girone B -; Odermatt torna a vincere in discesa! Tripletta Svizzera, Franzoni 4°. Schiacciante vittoria di Marco Bezzecchi nel GP di Thailandia! Ducati a picco: foratura per Marquez, Bagnaia inermeMarco Bezzecchi si mette alle spalle la delusione per la caduta della Sprint e vince in scioltezza il Gran Premio di Thailandia 2026, evento inaugurale della nuova stagione per il Mondiale MotoGP. Il ... oasport.it MotoGP 2026. GP di Thailandia. Sprint: spettacolo Márquez-Pedro Acosta, vince il più giovane per una penalizzazione a Marc, caduto Marco Bezzecchi [RISULTATI] - facebook.com facebook Il qui e ora di Marco Bezzecchi che l’anno scorso si è preso l'Aprilia sulle spalle con un finale in crescendo e una proposta di matrimonio ad Albarosa (la sua moto) poi concretizzata nel rinnovo di contratto fino al 2028. Dopo i record nei test invernali, la nuova x.com