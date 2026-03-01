MotoGp in Thailandia è subito Bezzecchi | trionfo Aprilia Marquez fuori Bagnaia spento

La MotoGp in Thailandia si apre con la vittoria di Marco Bezzecchi su Aprilia al circuito di Buriram, prima prova del campionato mondiale. Marquez è rimasto fuori dalla gara, mentre Bagnaia non è riuscito a brillare, rimanendo distante dai vertici. La corsa si è conclusa con Bezzecchi che ha conquistato il primo successo stagionale.

La MotoGp comincia tingendosi d'azzurro: Marco Bezzecchi su Aprilia ha vinto il Gran Premio della Thailandia, sul circuito di Buriram, valido come prima tappa del Mondiale. Il pilota riminese, partito dalla pole, è rimasto al comando dall'inizio alla fine precedendo sul traguardo i due spagnoli Pedro Acosta su Ktm e Raul Fernandez su una Aprilia del Trackhouse MotoGp Team. Giornata difficile per la Ducati, con Marc Marquez costretto al ritiro e Francesco Pecco Bagnaia soltanto nono. Ai piedi del podio uno Jorge Martin in grande ripresa sulla seconda Aprilia ufficiale, lo spagnolo ha preceduto il giapponese Ai Ogura su un'altra Aprilia del Trackhouse MotoGp Team. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Gp di Thailandia di MotoGp, Bezzecchi vince a Buriram. Acosta e Fernandez dietroVittoria di Marco Bezzecchi nel Gran Premio di MotoGP in Thailandia nel primo appuntamento del Motomondiale 2026.

MotoGp, in Thailandia trionfa Bezzecchi. Acosta e Fernandez completano il podio. Fuori Marc MarquezUna vittoria mai in discussione per Marco Bezzecchi (Aprilia), che ha conquistato la gara inaugurale del Motomondiale sul circuito di Buriram, in...

MotoGP, Bezzecchi domina il GP della Thailandia! Nono Bagnaia, fuori i fratelli MarquezDopo la Sprint vinta da Acosta che ha aperto il Mondiale, i piloti tornano in pista a Buriram: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Ducati, è subito crisi? L'Aprilia vola in Thailandia, quanti problemi per Bagnaia e MarquezIl team di Borgo Panigale conquista solo 25 punti (gli stessi di Bezzecchi con la vittoria) dopo una prestazione preoccupante e piena di sfortuna ... corrieredellosport.it

Non era mai accaduto che Aprilia piazzasse tutti i suoi quattro piloti in top 5. Per Marco Bezzecchi è la terza vittoria consecutiva in MotoGP, un risultato mai raggiunto da nessun pilota Aprilia nella storia. Inoltre, negli ultimi tre Gran Premi ha sempre condotto la - facebook.com facebook

#MarcoBezzecchi con l'Aprilia ha vinto il Gran Premio di #Thailandia, prima gara della stagione 2026 di #MotoGp. Alle sue spalle Pedro Acosta con la Ktm e Raul Fernandez con l'Aprilia. Marc Marquez con la Ducati è uscito mentre era quarto per una forat x.com