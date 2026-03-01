MotoGp Gp Thailandia 2026 | trionfo Bezzecchi

Durante il Gran Premio della Thailandia 2026, sul circuito di Buriram, Marco Bezzecchi, in sella a una Aprilia, ha concluso la gara in prima posizione. La corsa rappresenta la prima tappa del campionato mondiale di MotoGP per questa stagione. La competizione ha visto diversi piloti sfidarsi su un tracciato noto per le sue caratteristiche tecniche.

Marco Bezzecchi su Aprilia ha vinto il Gran Premio della Thailandia 2026, sul circuito di Buriram, valido come prima tappa del Mondiale della MotoGp. Il pilota riminese, partito dalla pole, è rimasto al comando dall’inizio alla fine precedendo sul traguardo i due spagnoli Pedro Acosta su Ktm e Raul Fernandez su una Aprilia del Trackhouse MotoGP Team. Giornata difficile per la Ducati, con Marc Marquez costretto al ritiro e Francesco ‘Pecco’ Bagnaia soltanto nono. Ai piedi del podio uno Jorge Martin in grande ripresa sulla seconda Aprilia ufficiale, lo spagnolo ha preceduto il giapponese Ai Ogura su un’altra Aprilia del Trackhouse MotoGP Team. Per la casa di Noale sono quattro moto nelle prime cinque posizioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

MotoGp, Gp Thailandia 2026: Bezzecchi il più veloce nelle libere

