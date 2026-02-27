Nella prima sessione di libere del Gp Thailandia 2026 di MotoGP, Bezzecchi ha stabilito il miglior tempo. Aprilia si presenta con buone prestazioni, offrendo segnali positivi per l'inizio della stagione. La pista di Buriram ha visto i piloti confrontarsi tra loro, mentre le qualifiche ufficiali sono ancora da disputare. Gli appassionati attendono di conoscere i nomi che si contenderanno la pole position.

Segnali incoraggianti da parte di Aprilia nel Gp Thailandia 2026 di MotoGp, primo appuntamento della stagione. Marco Bezzecchi è stato il più veloce nelle libere del venerdì con il tempo di 1’28"526, precedendo di oltre quattro decimi (+0.421) la Ducati di Marc Marquez. Terza piazza per la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio, a 484 millesimi. Bene anche Jorge Martin, quinto con l’altra Aprilia ufficiale. Giornata complicata invece per Pecco Bagnaia: il pilota piemontese, solo 15° davanti alla Yamaha di Fabio Quartararo, sarà costretto a disputare domani il Q1 per provare ad accedere al Q2 che mette in palio la pole position. “All’inizio la pioggia e il vento mi hanno un po’ condizionato, ma nel 2° time attack la moto è migliorata e anch’io: direi che posso essere soddisfatto”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - MotoGp, Gp Thailandia 2026: Bezzecchi il più veloce nelle libere

LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: prove libere nella notte con Bezzecchi e BagnaiaBuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio di Thailandia, appuntamento inaugurale del Mondiale...

MotoGP Thailandia, l'Aprilia già ruggisce: Bezzecchi super nelle libere. Marquez è 6°La stagione 2026 della MotoGP si è aperta nel segno dell'Aprilia al Chang International Circuit in Thailandia.

