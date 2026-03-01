MotoGp Bezzecchi trionfa nella prima gara del Mondiale

Nella prima gara del Mondiale di MotoGP, disputata a Sepang in Thailandia, Bezzecchi ha concluso in prima posizione, portando la Aprilia sul gradino più alto del podio. La competizione ha visto numerosi piloti affrontarsi su una pista bagnata, con sorpassi e scelte strategiche che hanno caratterizzato l'evento. La gara ha avuto un esito che ha sorpreso molti appassionati di motori.

La MotoGp, e tutto il motomondiale, ripartono dalla Thailandia. A Sepang è trionfo tricolore: vince Bezzecchi in sella alla Aprilia. Il pilota domina sin dai primissimi giri. Marc Marquez, sfortunato, danneggia cerchio e gomma, è costretto ad uscire. La Scuderia di Noale ha fatto certamente un buon lavoro. Tuttavia nessuno si aspettava che al pronti-via della stagione ci fosse un dominio così netto. Forse non se lo aspettavano nemmeno in Aprilia. Bez, che nel giro di ritorno ai box ha accarezzato la sua RS-GP26 per ringraziarla, non ha lasciato scampo ai rivali. Subito ha preso la testa dalla pole, ha cancellato il ricordo della caduta nella Sprint di ieri e ha dato vita a uno show personale.