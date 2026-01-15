MotoGP l’Aprilia svela a Milano la RS-GP26 Bezzecchi e Martin sognano il Mondiale

A Milano, Aprilia ha presentato la nuova RS-GP26, pronta a scendere in pista per la stagione MotoGP 2026. Bezzecchi e Martin si preparano a puntare al titolo mondiale, mentre il campionato si avvicina rapidamente. L’attesa cresce con l’inizio del conto alla rovescia, che porterà il primo Gran Premio in Thailandia tra fine febbraio e inizio marzo.

Entra nel vivo il conto alla rovescia verso il Motomondiale 2026, che comincerà ufficialmente tra il 27 febbraio ed il 1° marzo in Thailandia con il primo Gran Premio della nuova stagione. Ambizioni importanti per l'Aprilia, che mette nel mirino il titolo iridato in MotoGP affidandosi ad una moto sempre più competitiva e ad una line-up piloti di alto livello. Quest'oggi la casa di Noale ha svelato a Milano la RS-GP 26, che verrà guidata dall'italiano Marco Bezzecchi e dallo spagnolo Jorge Martin come titolari del team factory. Massimo Rivola, CEO di Aprilia Racing, ha dichiarato: " Affrontiamo la stagione 2026 con la consapevolezza di ciò che siamo e di dove vogliamo arrivare.

