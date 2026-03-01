MotoGP Bezzecchi domina la gara in Thailandia | Marquez buca Bagnaia solo 9°

Nella gara di MotoGP in Thailandia, Marco Bezzecchi si è imposto con autorità, dopo aver superato la caduta nella sprint race di sabato. Marc Marquez ha avuto problemi tecnici e ha concluso lontano dai primi, mentre Pecco Bagnaia si è classificato al nono posto. La competizione si è svolta sul circuito di Buriram, con Bezzecchi che ha preso il comando fin dall’inizio.

Dopo la caduta nella sprint race, il pilota Aprilia domina dal primo all'ultimo giro la gara lunga a Buriram. Delusione per il campione del mondo, che fora la posteriore nel finale La stagione di MotoGp parte con il piede giusto per Marco Bezzecchi, che riesce a riprendersi dopo la caduta nella sprint race di sabato, dominando in lungo e in largo sul tracciato di Buriram. Gara senza storia per il centauro romagnolo che resiste in partenza all'attacco di Marc Marquez per poi aprire un distacco incolmabile sui rivali ed arrivare in splendida solitudine al traguardo. Weekend molto più complicato per il campione del mondo in carica: dopo la penalizzazione che gli è costata la vittoria sabato, il pilota Ducati fatica a tenere il passo dei rivali ed è costretto al ritiro nel finale per una foratura alla gomma posteriore.