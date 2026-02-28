MotoGp ordine d’arrivo in Thailandia e classifica del Mondiale

Oggi, sabato 28 febbraio, si è disputata la gara Sprint del Gran Premio di Thailandia, prima tappa del Mondiale 2026 di MotoGp. La corsa si è conclusa con la vittoria di Pedro Acosta, mentre il finale è stato caratterizzato da un duello intenso con la Ducati di Marc Marquez. L’ordine d’arrivo e la classifica del campionato sono stati aggiornati dopo questa prima gara stagionale.

(Adnkronos) – Si è aperto ufficialmente il Mondiale 2026 di MotoGp. Oggi, sabato 28 febbraio, è andata in scena la gara Sprint del Gran Premio di Thailandia, prima corsa dell'anno vinta da Pedro Acosta al termine di un finale thriller con protagonista la Ducati di Marc Marquez. Si decide tutto nell'ultimo giro: Marquez riceve una sanzione, deve cedere la posizione e finisce secondo dietro Acosta. Terzo arriva Fernandez 8° Di Giannantonio e 9° Bagnaia. Out Bezzecchi, scivolato mentre era al comando.