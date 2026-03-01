Moto3 vittoria all’ultimo respiro di David Almansa a Buriram Pini cade e chiude fuori dalla zona punti

Durante il Gran Premio della Thailandia di Moto3, il pilota spagnolo al debutto in questa stagione ha vinto all’ultimo giro, in sella alla KTM Liqui Moly Dynavolt Intact GP. La gara è stata segnata dalla caduta di un altro pilota, che ha concluso fuori dalla zona punti. Questa vittoria rappresenta il primo successo di Almansa nel campionato mondiale.

La prima volta di David Almansa. Il pilota spagnolo, in sella alla KTM Liqui Moly Dynavolt Intact GP, ha conquistato il GP della Thailandia, appuntamento inaugurale del Mondiale 2026 di Moto3. Sul circuito di Chang International Circuit di Buriram, l’iberico ha fatto gara di testa fin dallo spegnimento dei semafori, sfruttando al meglio la partenza dalla pole position. Già in qualifica si era intuito che Almansa avesse il passo per imporsi, e in gara ne ha dato piena conferma. Non è stata, però, una vittoria semplice, tutt’altro. Il connazionale Maximo Quiles, portacolori del CFMOTO Gaviota Aspar Team, ha provato in ogni modo a strappargli il successo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Moto3, David Almansa svetta nelle pre-qualifiche di Buriram. Guido Pini unico italiano nella top14David Almansa ha fatto segnare il miglior tempo al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio di Thailandia, appuntamento d’esordio del Mondiale di...

