Morto Rino Marchesi ex tecnico di Napoli Inter e Juventus | aveva 88 anni
Il mondo del calcio si è svegliato con la notizia della morte di Rino Marchesi, ex allenatore che ha guidato Napoli, Inter e Juventus. Aveva 88 anni ed è deceduto oggi, domenica 1 marzo. La sua carriera ha attraversato diverse grandi squadre italiane, lasciando un segno nel panorama calcistico nazionale. La notizia ha suscitato cordoglio tra appassionati e addetti ai lavori.
(Adnkronos) – Il mondo del calcio piange la scomparsa all'età di 88 anni di Rino Marchesi, ex allenatore, tra le altre, di Napoli, Inter e Juventus, morto oggi, domenica 1 marzo. A dare l'annuncio il club azzurro con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. "Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la Ssc Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Rino Marchesi, icona del calcio ed esemplare professionista alla guida tecnica degli azzurri dal 1980 al 1982 e dal 1984 al 1985". —[email protected] (Web Info) . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
