Morto Rino Marchesi ex tecnico di Napoli Inter e Juventus | aveva 88 anni

Il mondo del calcio si è svegliato con la notizia della morte di Rino Marchesi, ex allenatore che ha guidato Napoli, Inter e Juventus. Aveva 88 anni ed è deceduto oggi, domenica 1 marzo. La sua carriera ha attraversato diverse grandi squadre italiane, lasciando un segno nel panorama calcistico nazionale. La notizia ha suscitato cordoglio tra appassionati e addetti ai lavori.